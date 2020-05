A rádio espanhola Cadena Cope avançou esta quinta-feira que a final da Liga dos Campeões deste ano pode vir a realizar-se em Lisboa.Em causa estão as condições e o investimento que os turcos necessitariam de fazer no estádio Ataturk, em Istambul, para a realização do evento. As modificações necessárias não iriam compensar financeiramente o País e a decisão pode levar a UEFA a alterar o local da final.A UEFA está assim a preparar-se para encontrar um novo local para a final.