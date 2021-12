Lito Vidigal já sabe ganhar. Moreirense bate Estoril

Num ambiente absolutamente desolador - apenas 311 adeptos no estádio -, Lito Vidigal estreou-se a ganhar pelo Moreirense (1-0), após três derrotas noutros tantos jogos. A partida foi muito equilibrada e sem grandes ocasiões até aos 28’, altura em que os cónegos se colocaram em vantagem. Yan Matheus isolou Rafael Martins, que rematou cruzado e bateu Dani Figueira. O Estoril teve uma reação ténue e só perto do intervalo é que Rui Fonte cabeceou ao lado.



O 2º tempo trouxe, como se previa, um Estoril mais adiantado em busca do empate, mas foi o Moreirense que esteve perto de voltar a marcar, aos 55’, num cabeceamento de Rosic, que Dani Figueira defendeu, com a bola ainda a ser desviada pela barra. Aos 67’ foi a vez de Kewin Silva brilhar em remates de Rui Fonte e Francisco Geraldes. Apertava o Estoril, e aos 81’ Meshino atirou ao poste naquela que viria a ser a última grande ocasião. Triunfo importante para o Moreirense, que deixa os lugares de descida.



