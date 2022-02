O Liverpool bateu esta quarta-feira o Inter em Milão, por 2-0, em jogo da 1ª mão dos ‘oitavos’ da Liga dos Campeões.





O Liverpool, com Diogo Jota a alinhar na primeira parte, sentiu sempre grandes dificuldades para ultrapassar os italianos. Aliás, antes do intervalo o lance de maior perigo foi do Inter, quando Calhanoglu rematou à trave. Na segunda metade, o Inter entrou com tudo. Manietou o jogo dos reds e sucederam-se os lances de perigo. No entanto, foi o Liverpool quem se colocou em vantagem num golpe de cabeça de Firmino, quando o ex-portista Luiz Díaz já estava em campo. Os italianos ficaram desorientados e Salah (83’) fez o 2-0.