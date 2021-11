Liverpool e Ajax asseguram apuramento para os oitavos de final

O Liverpool e o Ajax, adversários de FC Porto e Sporting, respetivamente, juntaram-se esta quarta-feira a Juventus e Bayern Munique no lote dos apurados para os oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol.

No Grupo B, o Liverpool fez o pleno de quatro vitórias em outros tantos encontros, ao vencer em casa o Atlético de Madrid, por 2-0, com o português Diogo Jota a inaugurar o marcador.

Seis vezes campeões europeus e pela quinta vez consecutiva nos 'oitavos', os 'reds' lideram o Grupo B, com 12 pontos, mais sete do que o FC Porto e oito do que o Atlético de Madrid, sendo que o AC Milan somou hoje o primeiro ponto, ao empatar em casa com os 'dragões' (1-1).

O Ajax, quatro vezes vencedor da principal prova europeia, também está cem por cento vitorioso, depois de conseguir uma reviravolta no terreno do Borussia Dortmund (3-1), somando 12 pontos, mais seis pontos do que os alemães e do que o Sporting, enquanto o Besiktas ainda não pontuou.

Os neerlandeses apenas tinham conseguido apurar-se uma vez nas últimas oito presenças, em 2018/19, quando chegaram às meias-finais.

Na terça-feira, Bayern Munique, depois de golear o Benfica (5-2), e Juventus também tinham assegurado o apuramento.