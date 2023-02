O Liverpool desperdiçou uma vantagem de dois golos e acabou goleado pelo Real Madrid (2-5), num jogo que foi a reedição da final da Liga dos Campeões da época passada (1-0 para os merengues).





Os reds pressionaram alto e Darwin deu a vantagem (4’) com o calcanhar. O Real nem teve tempo para reagir e aos 12’ já Salah fazia o 2-0, após um passe de... Courtois. Os merengues foram atrás do prejuízo e chegaram à igualdade ainda na 1.ª parte com um bis de Vini Jr. (Alisson tem culpa no 2.º golo).