O Liverpool desperdiçou a primeira oportunidade para ganhar vantagem a um rival direto na luta pelo título em Inglaterra. O adversário do FC Porto na Champions recebeu este sábado o Chelsea em casa e não foi além de um empate a uma bola.





A equipa visitante adiantou-se no marcador, por Havertz, mas os reds chegaram ao empate ainda antes do intervalo, através de um penálti concretizado por Salah aos 45+5’. Poucos minutos antes, aos 43’, Klopp já tinha ido ao banco buscar Diogo Jota, que entrou para o lugar de Firmino.

No outro jogo grande do dia na Liga inglesa, o Man. City recebeu e goleou o Arsenal por 5-0. Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva foram titulares num jogo que ficou marcado pela expulsão de Xhaka, com vermelho direto, aos 35’. Ainda assim, nessa altura, os londrinos já perdiam por 2-0. Ao fim de três jornadas, o Arsenal é último classificado na Premier League, com três derrotas, nenhum golo marcado e nove sofridos.