Depois de ter contratado Luis Díaz, o Liverpool está interessado em mais um jogador do FC Porto. Trata-se de Fábio Vieira, médio de 21 anos que se tem evidenciado pelos dragões esta época.









Segundo a imprensa inglesa, os reds pretendem garantir no verão um médio com características ofensivas. Além de Fábio Vieira, a equipa de Jurgen Klopp também está interessada em Fábio Carvalho, jogador do Fulham, clube que é orientado por Marco Silva e que está perto de garantir a subida ao principal escalão inglês.

Aliás, o Liverpool enviou na sexta-feira olheiros a Portimão para assistir ao jogo entre Portugal e Islândia (1-1), a contar para a qualificação para o Europeu sub-21, com o objetivo de ver os dois atletas. Enquanto Fábio Carvalho esteve discreto, Vieira fez a assistência para o golo de Gonçalo Ramos. Além disto, o médio portista tentou sempre furar a linha defensiva adversária, com passes de rutura.









Leia também Dragão sobrevive ao dérbi da Invicta O jovem já tinha captado a atenção dos ingleses quando estes queriam contratar Luis Díaz. Agora, a preponderância de Fábio Vieira nos dragões aumentou e o interesse dos reds também. O médio tem contrato até 2025 e um valor de mercado de 17 milhões de euros, segundo o Transfermarkt.

Vitinha também no radar



Vitinha é outro dos jogadores que está na mira do Liverpool. A equipa inglesa quer também um médio que apresente capacidade defensiva e o jogador do FC Porto encaixa no perfil.





Mbemba ligado ao Milan



Mbemba é o plano B do Milan se falhar a contratação de Sven Botman (Lille). O central portista está em fim de contrato.