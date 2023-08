Liverpool, Roma e Ajax entre possíveis adversários do Sporting na fase de grupos da Liga Europa

Liverpool, Roma, de José Mourinho, Ajax e Bayer Leverkusen são algumas das equipas que poderão aparecer no caminho do Sporting na fase de grupos da Liga Europa de futebol, no sorteio agendado para sexta-feira, divulgou esta quinta-feira a UEFA.

Após o play-off de acesso à prova ter ficado esta quinta-feira completo, a UEFA publicou no seu site oficial a formação do sorteio, com o Sporting a falhar o estatuto de cabeça de série e a ser colocado no pote 2, com vários emblemas potencialmente difíceis a poderem ser colocados no caminho dos 'leões', únicos representantes de Portugal nesta fase da competição.

Do pote 1, o Liverpool, habituado à Liga dos Campeões, é o adversário a evitar, mas Roma, Ajax e Bayer Leverkusen também poderão surgir no grupo do Sporting, assim como Villarreal, West Ham (vencedor da Liga Conferência Europa), Atalanta e Rangers.

Certo é que Slavia Praga, Rennes, Olympiacos, Betis, LASK Link, Marselha e Qarabag, igualmente no pote 2, não serão, para já, rivais da equipa de Rúben Amorim na segunda competição europeia.

No pote 3, outra formação inglesa, o Brighton, poderá ser colocada no grupo dos 'leões', assim como Friburgo, Sturm Graz e Molde.

No último agrupamento, Toulouse, Panathinaikos e AEK Atenas prometem ser os clubes a evitar.

O sorteio da fase de grupos da Liga Europa está agendado para as 12h00 (locais), no Fórum Grimaldi, no Mónaco.

Composição dos quatro potes no sorteio da Liga Europa 2023/24:

Pote 1: West Ham (Ing), Liverpool (Ing), Roma (Ita), Ajax (Hol), Villarreal (Esp), Bayer Leverkusen (Ale), Atalanta (Ita) e Rangers (Esc).

Pote 2: SPORTING (POR), Slavia Praga (Che), Rennes (Fra), Olympiacos (Gre), Betis (Esp), LASK Linz (Aut), Marselha (Fra) e Qarabag (Aze).

Pote 3: Molde (Nor), Brighton (Ing), Sheriff (Mol), Union Saint-Gilloise (Bel), Friburgo (Ale), Sparta Praga (Che), Maccabi Haifa (Isr) e Sturm Graz (Aut).

Pote 4: Toulouse (Fra), AEK Atenas (Gre), Backa Topola (Ser), Servette (Sui), Panathinaikos (Gre), Rakow (Pol), Aris (Cyp) e Hacken (Sue).