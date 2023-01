Livro de condolências em honra a Pelé aberto na Embaixada do Brasil em Lisboa

O livro de condolências em honra do antigo futebolista Pelé, que morreu em 29 de dezembro de 2022, foi esta segunda-feira aberto e, até sexta-feira, vai registar mensagens na Embaixada do Brasil em Lisboa.

Num curto comunicado, aquela embaixada nota que o livro estará aberto na sede, na Estrada das Laranjeiras, na freguesia lisboeta de Sete Rios, até sexta-feira, entre as 10:00 e as 17:00.

"Mensagens de condolências também podem ser encaminhadas por meio virtual até ao dia 06 de janeiro para o e-mail gabinete.lisboa@itamaraty.gov.br", pode ler-se na nota divulgada.

O Governo brasileiro declarou luto oficial de três dias pela morte de Pelé, aos 82 anos, cujo funeral se realiza na terça-feira na Vila Belmiro, em Santos.

Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, morreu na quinta-feira, aos 82 anos, no hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, na sequência da "falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do cancro do cólon associado à sua condição clínica prévia", segundo aquele estabelecimento hospitalar, em comunicado.