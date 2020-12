Lobos lusos empatam com equipa de Mourinho

Como se de uma alcateia se tratasse, sete jogadores portugueses alinharam este domingo na equipa titular do Wolverhampton que impôs um empate (1-1) ao Tottenham na 15ª jornada da Liga inglesa. A equipa treinada por José Mourinho, que há umas semanas dividia a liderança do campeonato com o Liverpool, somou o quarto jogo consecutivo sem vencer para a Liga.A partida até começou bem para os spurs. Logo no 1º minuto, Ndombélé aproveitou a ressaca de um canto para, num remate seco, bater Rui Patrício. O guarda-redes português tinha vários jogadores à sua frente e não terá visto a bola partir. Os seus dez colegas de campo, entre eles os lobos lusos Nélson Semedo, Rúben Neves, João Moutinho, Podence, Pedro Neto e Fábio Silva, não se deixaram abater pelo contratempo e dividiram o jogo com os spurs.Fábio Silva, avançado contratado no verão ao FC Porto por 40 M €, a quem progressivamente Nuno Espírito Santo vai dando minutos após a lesão de Jiménez, reclamou uma falta para penálti logo no início da 2ª parte, mas o empate começaria nos pés de outro português: Pedro Neto marcou o canto e Saiss apareceu de forma fulminante para fazer o 1-1 final.Nos instantes finais e já depois de o também português Vitinha ter substituído Podence, Fábio Silva desperdiçou o que seria o golo da vitória.