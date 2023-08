O logótipo da Boavista SAD está desde esta segunda-feira à venda no site e-leilões. O objetivo é que chegue a 200 mil €, verba que será canalizada para pagar uma dívida, relativa a salários, de mais de 135 mil €, ao antigo jogador dos axadrezados Mário Loja, bem como as despesas com uma agente de execução, que foi encarregada pelo tribunal para tratar do processo.









