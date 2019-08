João Mário oficializado no Lokomotiv Moscovo

O internacional português João Mário vai representar o Lokomotiv de Moscovo até final da temporada, por empréstimo dos italianos do Inter de Milão, anunciou esta terça-feira o clube da Liga russa de futebol.

"Estou muito feliz por chegar ao Lokomotiv. Sei que este é um grande clube, que tem jogadores famosos e experientes", disse João Mário, em declarações reproduzidas pelo site do atual terceiro classificado do campeonato.

O médio, de 26 anos, formado no Sporting, confessou ainda que se aconselhou com os compatriotas Éder e Manuel Fernandes, o último terminou contrato com o Lokomotiv, e frisou que a possibildiade de participar na Liga dos Campeões pesou na escolha pelo Lokomotiv.