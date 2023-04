SAD do FC Porto vai pagar 800 mil euros a Lopetegui por acertos em sede de IRS

Julen Lopetegui e a SAD do FC Porto entraram em acordo, esta manhã de quarta-feira, quanto ao pagamento de cerca de 800 mil euros à Autoridade Tributaria. As cláusulas do acordo, que anularam o início de julgamento no tribunal de Trabalho do Porto, não foram divulgadas por nenhuma das partes.O ex-treinador do FC Porto, Julen Lopetegui, exigia 782 mil euros à SAD portista por causa de acertos em sede de IRS, feitos pela Autoridade Tributária, nos meses que o técnico auferiu rendimentos. Na altura, depois de uma derrota com o Sporting e um empate com o Rio Ave, o FC Porto afastou o treinador espanhol.A ação interposta por Julen Lopetegui deu entrada, em setembro de 2020, no 2° Juízo do tribunal de trabalho em é solicitado que "o FC Porto SAD seja condenada a pagar-lhe a quantia líquida de 791.839,77 euros, a título de créditos laborais, emergentes de acertos de IRS dos anos de 2014, 2015 e 2016". O antigo selecionador espanhol requereu um regime especial de taxação de IRS à Autoridade Tributária, pedido que foi recusado. O valor peticionados resulta diferença da taxa de 20% de IRS, que o treinador entregou, e a taxa devida, resultando uma liquidação adicional.Julen Lopetegui foi treinador do FC Porto na época 2014/2015 (terminou na terceira posição) e parte da temporada 2015/2016, numa altura em que os portistas seguiam em segundo lugar com os mesmos pontos que Benfica. O treinador espanhol deixou o comando dos dragões em Janeiro de 2016.