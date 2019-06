Joaquín Caparrós.

É oficial. Julen Lopetegui é o novo treinador do Sevilha até 2022 sucedendo assimO anúncio foi feito no Twitter do clube indicando que o técnico assinou por três temporadas dando assim as "boas-vidas" ao míster.

O antigo treinador do FC Porto, de 52 anos, regressa após ter deixado o Real Madrid em outubro devido a maus resultados.