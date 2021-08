Lotação nos recintos desportivos aumenta para 50% da capacidade total

A Direção Geral da Saúde (DGS) atualizou esta quinta-feira a lotação nos recintos desportivos de 33% para 50%, no âmbito das restrições da pandemia da Covid-19."A ocupação dos lugares sentados deve ser efetuada com um lugar entre espetadores, sendo os lugares ocupados desencontrados em cada fila. Deste modo, os lugares que permanecem desocupados devem ter sinalética a proibir a sua ocupação", pode ler-se no documento divulgado pela DGS.A primeira fila do recinto desportivo também não deve ser ocupada. Em alternativa, deverá ser garantida uma distância de, pelo menos, dois metros, sendo desaconselhado "qualquer contacto entre espectadores e outros intervenientes do espetáculo desportivo".Em atualização