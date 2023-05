Voaram num ápice os bilhetes para o jogo do título entre o Benfica e o Santa Clara no próximo sábado, na Luz. A euforia dos adeptos em quererem festejar o 38.º título levou esta terça-feira muitos a esperarem horas a fio à chuva e ao frio nas imediações do estádio.



Pouco depois da meia-noite, os primeiros benfiquistas começaram a chegar ao estádio para marcar os respetivos lugares.









