Louletano tem jogos em risco devido a surto de Covid-19

O início do Campeonato de Portugal de seniores para a equipa de futebol do Louletano está em risco, depois da confirmação de 33 casos positivos de Covid-19 entre jogadores, equipa técnica e funcionários do clube algarvio."É uma situação que nos irá afetar, pois o nosso campeonato começa a 20 de setembro. Já entrámos em contacto com a Federação Portuguesa de Futebol para que nos adiassem os primeiros jogos, pois a equipa vai ficar sem treinar várias semanas", disse ao Correio da Manhã Tony do Adro, presidente do clube de Loulé.O primeiro caso de infeção surgiu na quarta-feira, depois de um treinador-adjunto ter começado a desenvolver sintomas febris. Realizou o teste de despistagem à Covid-19 e o resultado foi positivo. Num espaço de dois dias, foram confirmados mais 32 infetados, todos eles assintomáticos e em isolamento."Acho que o surto poderá ficar confinado ao plantel", adiantou o dirigente louletano, que fez referência à esposa de um jogador que trabalha num lar de idosos, onde "foi tudo testado e não há problema nenhum".Todos os casos positivos e negativos terão de vestar em confinamento obrigatório e serão vigiados permanentemente.O Campeonato de Portugal é organizado pela Federação Portuguesa de Futebol e vai iniciar-se no dia 20 de setembro.A equipa do Louletano, que integra futebolistas de Portugal, Brasil, Angola, Cabo Verde e Senegal, iniciou os treinos da pré-temporada na primeira semana de agosto, em Vale do Lobo, no concelho de Loulé.Entre os infetados, com idades compreendidas entre os 18 e 50, estão, também, funcionários do clube.