O Benfica avisou Lucas Veríssimo que iria ser multado e alvo de um processo disciplinar se a sua mulher não parar de comentar publicamente a evolução da lesão do defesa-central.



O CM sabe que o administrador da SAD, Lourenço Coelho, falhou com o defesa brasileiro, a quem manifestou o incómodo do clube com as declarações de Amanda Veríssimo nas redes sociais.









