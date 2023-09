O Sporting fechou a temporada passada com um lucro de 25,2 milhões de euros. Um resultado que é 200 mil euros superior ao registado em 2021/22 e que resulta em duas épocas com um saldo positivo acumulado de 50,2 milhões de euros, a melhor performance em dez anos, como registaram os leões no comunicado esta sexta-feira enviado à CMVM.









