Luís Castro diz que Benfica mantém "competência" apesar dos maus resultados

O treinador Luís Castro, do Shakhtar Donetsk, considerou esta quarta-feira que o Benfica não perdeu competência, apesar de não vencer há três jogos, duas derrotas na Liga e um empate na Taça de Portugal de futebol.

"O Benfica não ter ganhado, não me diz absolutamente nada. Uma equipa não ganha ou perde competência porque perdeu os dois últimos ou três jogos", começou por dizer o treinador português, que esta época assumiu o comando técnico da equipa ucraniana.

O Shakhtar recebe na quinta-feira o Benfica, na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa, no primeiro jogo da equipa ucraniana após a paragem de inverno, mais de dois meses após o último jogo, no campeonato, em 14 de dezembro.





"Ficamos magoados e sentimos aquilo como se fosse connosco": Treinador português comenta caso Marega



O português Luís Castro, antigo treinador do Vitória de Guimarães, lamentou a situação vivida pelo futebolista maliano Marega, alvo de insultos racistas, e disse que a situação o faz sentir "magoado" e "envergonhado".

"No caso do Marega, primeiro quero enviar-lhe um abraço e dizer-lhe que todos nós, que temos respeito, ficamos magoados e sentimos aquilo como se fosse connosco", disse Luís Castro, que na última época treinava o Vitória de Guimarães.

No domingo, no jogo entre Vitória e FC Porto, o avançado dos 'dragões' abandonou o relvado aos 71 minutos, depois de ser alvo de insultos racista por parte dos adeptos da equipa local, apesar de os companheiros e adversários o tentarem demover.

Luís Castro lembrou que também viveu no Shakthar Donetsk, sua atual equipa, situações semelhantes, de comportamento racista, para com os jogadores Dentinho e Taison, e disse, em jeito de crítica, que o mundo, nestas situações, se tem habituado a assobiar para o lado.

Em relação ao episódio no Estádio D. Afonso Henriques, o treinador insistiu que é uma situação que o faz "corar de vergonha" enquanto ser humano, por perceber que a humanidade "está muito aquém" do que devia ser.

O treinador deixou também críticas aos responsáveis governamentais e em relação àquilo que entende ser um contributo para a situação, o não investimento na educação.

"Devem corar de vergonha os governos e todos aqueles que não investem na educação e deveriam fazê-lo. São os governos que têm de garantir um bom futuro da humanidade e neste caso do cidadão. E eles não fazem isso, antes pelo contrário, desresponsabilizam-se. A educação muitas vezes não é olhada da forma atenta, como devia ser olhada. Não existe melhor ser humano sem educação, não é com uma multa, não é com um jogo de castigo. Há quem pense que é assim, porque não querem investir em outros lados e perceber o problema", criticou.

Em relação aos incidentes de Guimarães, fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP) confirmou identificação de várias pessoas suspeitas de dirigirem cânticos e insultos racistas a Marega, sem adiantar o número de suspeitos, acrescentando que continua a efetuar diligências para identificar outros envolvidos.

Luís Castro abordou o tema quando questionado na conferência de antevisão do jogo entre Shakhtar Donetsk e Benfica, a disputar na quinta-feira, em Kharkiv, da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa, com início às 17h55 (hora de Lisboa).