Luis Díaz prioritário para o Liverpool

Luis Díaz é a prioridade do Liverpool para reforçar o ataque na reabertura do mercado, em janeiro.









Segundo a imprensa inglesa, o colombiano do FC Porto está no topo da lista de Jurgen Klopp, uma vez que os ‘reds’ vão perder Sadio Mané no início do ano (senegalês vai estar na Taça das Nações Africanas). Os ingleses querem também adiantar -se à concorrência, já que Díaz está na órbita de outros grandes clubes europeus. Garantir uma opção de qualidade, até porque se fala com insistência na possível saída de Salah e até de Mané no final da época, é visto em Anfield Road como prioritário.

O FC Porto, nesta altura, remete toda e qualquer proposta para a cláusula de rescisão: 80 milhões de euros. Sendo a principal figura esta época, Sérgio Conceição já fez saber que não quer perder o melhor marcador da Liga, com nove golos. Contudo, caso os dragões não garantam a presença nos ‘oitavos’ da Liga dos Campeões, a SAD poderá repensar os valores pedidos e abrir a porta a uma eventual saída. Além do Liverpool, também o Chelsea e o Man. United seguem com atenção as prestações do jogador, que tem estado em grande plano na Champions.





Entretanto, o FC Porto continua a preparar o jogo de sábado para a Taça de Portugal com o Feirense, no Dragão. Marcano, Uribe e Wendell fizeram treino condicionado.