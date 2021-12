Luís Filipe Vieira foi apanhado na investigação do Ministério Público (MP) e do Fisco aos negócios de jogadores do FC Porto. O ex-presidente do Benfica terá sido escutado numa conversa com Pedro Pinho, agente desportivo investigado no processo dos Dragões, que levantou suspeitas.Durante meses, Vieira e Jorge Nuno Pinto da Costa, um dos principais suspeitos no processo do FC Porto, foram investigados no mesmo inquérito.