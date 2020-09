Luís Filipe Vieira apresentou esta quarta-feira a recandidatura à presidência do Benfica e anunciou que será o último mandato na liderança do clube, caso seja eleito."Não é o fim de um ciclo, é a continuação de um ciclo de sucesso", atirou Luís Filipe Vieira durante o discurso de apresentação da sua candidatura.O atual presidente do Benfica promete percorrer o país nas próximas três semanas para esclarecer os sócios.Nas eleições para a presidência do Benfica vai existir voto eletrónico e voto em papel, anunciou Luís Filipe Vieira. O presidente dos encarnados apelou aos sócios a união após as eleições, seja qual for o vencedor.Luís Filipe Vieira terminou a apresentação em lágrimas e afirmou que o pai estaria "orgulhoso do filho".