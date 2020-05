Luís Filipe Vieira arrasa Pedro Proença e II Liga recebe 1,8 milhões de euros

Luís Filipe Vieira arrasou ontem Pedro Proença, presidente da Liga, pedindo-lhe, na reunião com todos os clubes, que fosse "concreto e verdadeiro" para com os emblemas da II Liga. Sabendo do facto de a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) ter disponibilizado um milhão de euros para apoiar aqueles clubes, que acabaram mais cedo a época e que, por isso, terão avultados prejuízos, o líder do Benfica disse que estava na hora de a Liga ser "clara" na forma de os apoiar.

Na mesma reunião, Carlos Pereira (Marítimo) e António Salvador (Sp. Braga) também criticaram Proença. Salvador, por outro lado, propôs que ao milhão da FPF se juntasse a verba do fundo de solidariedade, que ronda os 800 mil euros.

Já Proença culpou as autoridades de saúde pelo final antecipado da II Liga, frisando que tal deveu-se ao facto de os estádios não reunirem condições para a aplicação das necessárias medidas de contingência. Quanto à I Liga, o calendário será definido nos próximos 15 dias, mas tudo indica que arranque no primeiro fim de semana de junho e não no último de maio.



Salvaguardar direitos dos jogadores

"Os jogadores exigem das entidades desportivas o respeito que o momento exige. Muito para além da proteção da sua saúde, querem soluções ao nível da proteção dos seus postos de trabalho, do pagamento dos seus salários, da proteção social e no desemprego." Foi desta forma que o Sindicato dos Jogadores reagiu ontem à decisão do Governo de cancelar a II Liga, deixando um aviso claro: "Se a retoma não pode ser garantida, os direitos dos jogadores e trabalhadores destas sociedades desportivas têm de estar salvaguardados."



Jogadores que se recusarem a jogar podem ser multados

Os clubes da Liga inglesa têm a possibilidade de multar os jogadores que se recusarem a jogar por receio de contraírem Covid-19. Nos próximos dias, os atletas que viajaram para o estrangeiro voltarão ao país através de voos privados pagos pelas equipas.