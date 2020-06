Luís Filipe Vieira assumiu esta segunda-feira as culpas dos maus resultados e admitiu sair do Benfica. "Sou o único culpado", admitiu acrescentando que fez tudo para que este fosse um bom ano para o clube."Tudo fizemos e tudo demos para sermos felizes este ano, não fomos mas o único culpado sou eu que sou o presidente do Benfica", afirmou ainda.O presidente dos encarnados diz que não é homem de se vergar mas que "vai falar com a família". Vieira falou esta segunda-feira em conferência de imprensa após a derrota frente ao Marítimo por 2-0.Vieira dirigiu-se ainda aos benfiquistas: "Atenção, uma derrota não é o desespero total de ninguém".