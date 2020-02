Luís Filipe Vieira ataca FC Porto, Liga, FPF e Governo

"A FPF e a Liga têm de saber o que querem do futebol. Não podemos continuar a esconder. O Governo não se pode demitir do que se vai passando", disse ontem Luís Filipe Vieira, no aeroporto de Lisboa, à partida da equipa para o Norte do País.

No rescaldo da derrota (2-3) diante do FC Porto, o líder do Benfica condenou a "dualidade de critérios" de Artur Soares Dias no clássico, reiterando a necessidade de haver árbitros estrangeiros nas partidas que envolvem os dois candidatos ao título.





"Quando se chega a uma situação destas, em que há uma desconfiança generalizada (...)Penduram-se árbitros e jogadores numa forca? Chegamos a uma altura… Por que não árbitros estrangeiros? (...) Imaginemos que aquele penálti do Ferro tinha sido marcado contra o FC Porto? Acham que a pastelaria do Artur Soares Dias no Porto estava aberta hoje? Não, de certeza absoluta. Qualquer dia tenho de levar comigo polícia de choque para o Dragão", disse Vieira, revelando que elementos do staff dos encarnados foram impedidos de entrar no Dragão à hora normal e que as paredes do balneário estavam com óleo para impedir a colocação de posters e frases de apoio à equipa.

"Nunca me vou esquecer que para nos combaterem foram pela via do crime [caso dos e-mails]", concluiu.



Sousa acredita que equipa pode estar na final

"Acreditamos claramente que podemos chegar à final. Perdemos na primeira mão e ficámos com a nítida sensação de que podíamos ter trazido outro resultado", disse João Pedro Sousa, técnico do Famalicão, destacando que a derrota do Benfica no clássico com o FC Porto (2-3) causa "dano físico e mental".



PORMENORES

Vários regressos

O Famalicão deve apresentar praticamente toda a equipa que esteve na Luz na passada semana. Desse onze apenas Assunção foi titular diante do V. Guimarães (0-7) para a Liga.



Casa cheia

O estádio do Famalicão vai registar casa cheia no duelo de hoje com o Benfica. Estarão cerca de 5 mil espectadores nas bancadas do recinto.