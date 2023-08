Luís Filipe Vieira diz que Rui Pinto custou o pentacampeonato ao Benfica em 2018

Luís Filipe Vieira pediu uma nova indemnização, no valor de 31 mil euros, ao Ministério Público no processo contra Rui Pinto, o hacker informático criador da plataforma Football Leaks que é acusado de entregar emails ao diretor de comunicação do FC Porto. Segundo o Público, o ex-presidente das águias culpa Rui Pinto por o Benfica ter falhado a conquista do pentacampeonato na época 2017/18."Levaram uma equipa sénior de futebol profissional a interromper uma série de quatro anos consecutivos de vitórias no Campeonato Nacional de Futebol, com as inerentes consequências para toda a estrutura, nomeadamente o seu presidente. Foi o início do fim da era Vieira no Sport Lisboa e Benfica", lê-se no pedido de indemnização, consultado pelo jornal Público.