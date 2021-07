Luís Filipe Vieira e 'Rei dos Frangos' alvos de buscas

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira e José António dos Santos, conhecido por o ‘Rei dos Frangos’ estão a ser alvos de buscas, esta quarta-feira.

Em causa estão suspeitas de crimes de burla qualificada, crimes de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais.





. Mais de um ano após o chumbo da OPA encarnada com base em irregularidades no financiamento das contrapartidas, o polícia da Bolsa quer apurar porque é que a ligação entre aqueles dois protagonistas não foi publicamente revelada no prospeto que anunciava o negócio em 2019.O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, celebrou os 72 anos junto de José António dos Santos , conhecido como 'rei dos frangos'.