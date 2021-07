Benfica comunica à CMVM atualização sobre liderança da SAD

"A Benfica SAD informa que o Conselho Fiscal comunicou ao Conselho de Administração que, perante o teor daquelas medidas de coação, em especial a proibição de contactar com os demais membros do Conselho de Administração, situação que, na verdade, resulta na impossibilidade de exercer funções como membro do órgão de administração, declarará, nos termos previstos no artigo 401.º do Código das Sociedades Comerciais, o termo das funções do Sr. Luís Filipe Vieira como membro do Conselho de Administração no prazo de 30 dias, salvo se entretanto o Sr. Luís Filipe Vieira deixar de exercer o referido cargo ou a causa de impossibilidade de exercício desse cargo cessar", pode ler-se no comunicado enviado à CMVM.

O autosuspenso presidente dos encarnados, Luís Filipe Vieira, está em risco de abandonar a administração da SAD do Benfica em 30 dias. O impedimento de falar com os administradores da SAD, se não for levantado, levará ao afastamento de Vieira da liderança da SAD, anunciou o Conselho Fiscal em comunicado enviado à CMVM.As funções de Luís Filipe Vieira serão cessadas caso o antigo líder dos encarnados não consiga livrar-se das medidas de coação impostas na sequência do processo 'Cartão Vermelho' ou se este se demitir.A Benfica SAD avançou ainda à CMVM que está a cooperar com as autoridades no processo relativo ao alegado desvio de dinheiro do clube.