'Rei dos frangos' ao lado das principais figuras do Benfica no aniversário de Luís Filipe Vieira

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, celebrou esta terça-feira 72 anos e festejou juntamente com Jorge Jesus, Rui Costa, Rui Pedro Braz, Pedro Pinto e José António dos Santos, conhecido como 'rei dos frangos'.O grupo almoçou num restaurante e aquestionou Rui Pedro Braz como têm sido os primeiros dias de trabalho ao serviço do Benfica, mas o novo diretor geral dos encarnados não respondeu.Jorge Jesus e Rui Costa saíram do restaurante acompanhados pelo diretor de comunicação do Benfica, Pedro Pinto. O treinador e o vice-presidente dos encarnados seguiram depois viagem no carro de Rui Pedro Braz.