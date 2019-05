Luís Filipe Vieira: “Fui um gajo com tomates grandes”

"Fui um gajo com tomates muito grandes para tomar certas decisões." Foi desta forma curiosa e bem portuguesa que Luís Filipe Vieira se dirigiu aos jogadores do Benfica no balneário, numa alusão à escolha de Bruno Lage para suceder a Rui Vitória como técnico principal, no início de janeiro.Visivelmente emocionado, o presidente do Benfica enalteceu o espírito de entreajuda. "Todos os que estão aqui sabem o que se passou esta época. Somos todos campeões, mas há coisas que valem a pena destacar. Fomos uma verdadeira família, mesmo nas horas adversas em que tivemos de tomar decisões muito profundas. Depois, com a entrada do nosso amigo Bruno Lage, as coisas reforçaram-se ainda mais. Um obrigado muito grande a todos vós. Os benfiquistas estão superfelizes, eu estou feliz", disse no balneário.O líder da águias reforçou a importância da "criação de laços muito fortes" no grupo e arrancou uma explosão de alegria dos jogadores que acabaram por o cercar com os abraços e gritos de felicidade. "Foi graças a isso que tornámos a conquista deste título possível. Por esse esforço todo, o prémio de campeão passou a ser duplicado", disse aos jogadores que passam a dividir entre si cinco milhões.