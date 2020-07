Luís Filipe Vieira já está no Brasil para trazer Jorge Jesus

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, já está no Rio de Janeiro, no Brasil, para trazer Jorge Jesus de volta para Portugal.Vieira viajou num jato particular até ao Brasil para, pessoalmente, ir buscar Jorge Jesus e tratar das negociações de jogadores do Flamengo que interessam às águias.O treinador português foi esta semana confirmado no clube da Luz e deverá chegar a Portugal na próxima terça-feira.Em atualização