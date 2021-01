Luís Filipe Vieira melhora dos sintomas da Covid-19

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, melhorou, este domingo, da infeção da Covid-19.Ao que oapurou, Luís Filipe Vieira, continua com dores no corpo, em particular, dor de cabeça e nas costas, mas mantém-se sem febre. O presidente do clube dos "encarnados" encontra-se em isolamento desde terça-feira, quando recebeu o resultado positivo à Covid-19.Luís Filipe Vieira tem 71 anos e, por isso, é considerado doente de risco. É um de 27 casos confirmados de Covid-19 no mais recente surto que afetou o clube da Luz.