Luís Filipe Vieira: "Não temos necessidade alguma de renovar com João Félix"

Luís Filipe Vieira garantiu que o Benfica não está a ponderar renovar o contrato de João Félix, apesar da forte cobiça que o jovem avançado está a levantar entre os principais clubes europeus."João Félix tem cinco anos de contrato e não temos necessidade nenhuma de fazer renovação. Ele tem uma cláusula de 120 milhões de euros e por isso não estamos minimante preocupados", vincou o presidente encarnado, durante a conferência de apresentação dos resultados da emissão obrigacionista da SAD das águias.Relativamente ao empréstimo obrigacionista, cuja procura quase triplicou a oferta (40 M€), Vieira vincou que "toda a estratégia do Benfica para a próxima época não estava dependente" desta operação, falando ainda sobre outras renovações: "sabemos o que estamos a fazer e as renovações no Benfica não são em termos de contrato, com exceção de Samaris. Os outros irão passo a passo. Saberemos concluir o que pretendemos e iremos concluir com sucesso."