Luís Filipe Vieira negou esta quinta-feira, no Tribunal de São João Novo, no Porto, que César Boaventura tivesse entre 20 e 30 milhões seus escondidos no Dubai.“Fui já confrontado pela PJ com isso e na altura questionei: onde está o dinheiro então? Nunca tive contas no Dubai. O senhor César está aqui e é a ele que podem questionar sobre isto”, disse.