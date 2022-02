Luís Filipe Vieira pode viajar e falar com todos da SAD do Benfica

Seis meses depois de terem sido aplicadas medidas de coação a Luís Filipe Vieira, estas extinguiram-se por excesso de prazos. Não foi deduzida acusação pública e Vieira já pode voltar a sair do País, contactar os restantes arguidos, entre eles o amigo ‘Rei dos Frangos’, e falar com os elementos da SAD do Benfica.Para já, deverá apenas manter-se a caução de três milhões de euros, prestada através da penhora de imóveis - que também poderá vir a ser contestada junto do Tribunal da Relação. Além de Vieira, também o filho Tiago, o amigo José António dos Santos e o empresário Bruno de Macedo veem ser extintas as medidas, com exceção das cauções.O facto de os prazos estarem a terminar - quando a operação aconteceu - levou, aliás, a que o Ministério Público não tivesse pedido no primeiro interrogatório a prisão preventiva. Sabia que não conseguiria deduzir a acusação.