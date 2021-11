O antigo presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, confidenciou, estes dias, a amigos próximos a sua “grande preocupação” com as investigações relativas ao chamado ‘saco azul da Luz’.Em causa estarão cerca de dois milhões de euros que os serviços de contabilidade não conseguiram, nos últimos dez anos, justificar e que terão servido para pagar pequenos serviços, por exemplo, às chamadas toupeiras da Justiça.