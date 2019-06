Luís Filipe Vieira quer ação contra o FC Porto atè às últimas consequências

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, fez esta sexta-feira um longo discurso na Assembleia Geral dos encarnados onde não deixou passar em branco a recente condenação do FC Porto, no processo relativo à divulgação dos emails."Pelo Benfica, seremos intransigentes na nossa defesa e em responsabilizar todos aqueles que, de forma consciente, procuraram denegrir a nossa dignidade", garantiu o dirigente, referindo-se à possibilidade do FC Porto descer de divisão ou ser afastado das competições. Vieira referiu ainda que o 'ataque' do FC Porto foi premeditado."O que verdadeiramente esteve em causa é que, face à inexistência de uma estratégia própria, de uma organização e planeamento, perante o descalabro financeiro, à ausência de resultados desportivos e a um modelo de gestão que parou no tempo, esta foi a estratégia encontrada para criar um permanente ambiente de ameaça e coação sobre os diversos agentes desportivos, agora inovando para os novos modelos da criminalidade digital", afirmou o presidente da SAD que não confirmou que o Benfica vai recorrer da decisão.