Luís Filipe Vieira quis vender Rafa em 2019

O Benfica tentou vender Rafa no mercado de inverno de 2019. Segundo um documento a que o CM teve acesso, no dia 20 de dezembro de 2018 as águias emitiram um mandado com validade até 15 de janeiro de 2019 para a venda do jogador a um clube da Alemanha, que não é mencionado, em que aparece o nome de dois empresários: um português e um alemão. Nenhum deles era o agente – António Araújo - que há muito representa o avançado. A única verba mencionada era a da cláusula de rescisão: 60 milhões de euros.

Rafa acabou por ficar na Luz e, em junho de 2019, renovou até 2024, tendo a cláusula de rescisão sido aumentada para 80 milhões de euros. O internacional português chegou aos encarnados no início da época 2016/17, proveniente do Sp. Braga, e custou 16 milhões de euros.

Confrontado este sábado pelo CM com o facto de o Benfica ter tentado vender Rafa, António Araújo afirmou: "Não sabia disso, nem acredito. Mas se o Benfica o fez é porque tem autoridade para o fazer. Pode fazer o que muito entender. Afinal, é a entidade patronal. Nós cuidamos do Rafa, mas não somos donos do Rafa."

Já em relação à possibilidade de o futebolista de 26 anos deixar as águias no final da época, Araújo nada mais quis adiantar em relação ao que referiu no dia 23 de janeiro à Antena 1.



"O Rafa está a caminho dos seus 27 anos. No nosso entender, é um jogador que está pronto para um nível superior. Escusado será preciso dizer que o topo passa por uma Premier League ou a Liga espanhola. Em relação a esse tema, se tudo correr dentro do que está pensado, eu direi que o Rafa vai cumprir o seu sonho."



O CM contactou ainda fonte oficial do Benfica, que não quis fazer qualquer comentário.



"Sonho dele é ser presidente"

"O sonho do Rafa é ser presidente do Benfica", revelou ontem Bruno Lage, na antevisão ao jogo deste domingo, às 17h30, com o P. Ferreira. "Conto com o Rafa para as três posições: ala esquerdo, avançado e ala direito. É um jogador extraordinário e uma pessoa fantástica", acrescentou o treinador do Benfica. Quanto ao jogo de hoje, Lage espera dificuldades: "Temos de entrar a mil e determinados para vencer."