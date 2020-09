Luís Filipe Vieira retira António Costa e Fernando Medina da Comissão de Honra

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, retirou esta quinta-feira da comissão de honra da recandidatura todos os titulares de cargos públicos, após as críticas ao primeiro-ministro António Costa e ao presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina.

Nos últimos dias foram várias as vozes críticas à presença na comissão de honra do primeiro-ministro e do autarca, como apoiantes do atual presidente 'encarnado' nas próximas eleições para os órgãos sociais do clube.

"Agradecendo a todos a disponibilidade manifestada, tomei a iniciativa de retirar da minha comissão de honra todos -- todos -- os titulares de cargos públicos, sejam autarcas, deputados ou membros do Governo", sublinhou Luís Filipe Vieira, em comunicado.

"É triste que, 46 anos depois do 25 de Abril, se tenha de censurar quem livremente decidiu manifestar-me o seu apoio, mas o populismo e a demagogia dos dias de hoje obrigam-me a fazê-lo de forma a terminar com uma polémica injustificada e profundamente hipócrita", justificou Vieira.