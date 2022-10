Luís Filipe Vieira revelou em tribunal que teve um princípio de depressão na sequência do caso da divulgação de emails de responsáveis encarnados. "Senti-me um bocado envergonhado. Ninguém tinha paz, a minha mulher era confrontada com estes assuntos no cabeleireiro e na padaria. Não conseguíamos fazer nada no Benfica, estávamos parados", afirmou esta terça-feira o antigo presidente do Benfica, disparando em seguida: "Houve um ataque ao Benfica.