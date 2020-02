Luís Filipe Vieira: "Se o penálti fosse contra o FC Porto acham que a pastelaria do Soares Dias estaria aberta?"

À partida para o norte do país, onde na terça-feira o Benfica defrontará o Famalicão, Luís Filipe Vieira abordou o clima que se vive no futebol português e explicou por que razão o clube da Luz lançou a proposta de os jogos dos primeiros colocados da Liga NOS passarem a ser ajuizados por árbitros estrangeiros.

"Quando se chega a uma situação em que há uma desconfiança... em que se penduram árbitros e jogadores numa forca. Por que não haver árbitros estrangeiros? Não é por não acreditar em A, B ou C, mas tem de se acabar esta suspeição. Assim chamámos árbitros estrangeiros, que podem errar, não estão ligados a nenhuma equipa... Erram como qualquer um, uns mais descarados, outros menos... Dou-lhe um exemplo: imaginemos que o penálti que foi marcado contra o Benfica tinha sido marcado contra o FC Porto... Acha que a pastelaria do senhor Artur Soares Dias estaria aberta no dia de hoje no Porto? Não estava de certeza absoluta. É este o ambiente no futebol. Eu estou dentro dele e sei o que se está a passar. Não posso continuar... Parece que vou ter de começar a levar polícia de choque comigo quando vou ao Dragão jogar. É impensável para mim que as estradas no Porto sejam obstruídas para deixar o autocarro do Benfica passar. Há qualquer coisa que está mal nisto. É um espectáculo, uma indústria, acho que de uma vez por todas temos de pôr a mão na consciência e perceber o que queremos disto. Não há um problema de não ganhar", disse o líder do Benfica.