Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 20.11.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

É uma operação financeira que consegue o "dois em um". A direção do Benfica vai blindar o capital da Sociedade Anónima Desportiva (SAD) contra um comprador hostil deixando apenas 5% no mercado. Fica à vontade para tomar decisões sem oposição e ao mesmo tempo valoriza em milhões a participação dos seus principais acionistas.Vamos por partes. Somando a posição do Benfica clube, Benfica ... < br />