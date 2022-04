Luís Filipe Vieira sobre Roger Schmidt: "Há treinadores portugueses que serviriam perfeitamente para o lugar"

Luís Filipe Vieira, ex-presidente do Benfica, reagiu à conquista da Youth League e garantiu que o futuro do clube "passa pela formação"."O mérito na conquista da Youth League é dos treinadores e dos jogadores", garantiu Luís Filipe Vieira, descartando o papel de Rui Costa na conquista do título."Tem sido a formação que tem feito resultados financeiros fantásticos, que permitem ao Benfica ter a posição que tem em termos patrimoniais", afirmou Vieira.O ex-dirigente das águias comentou ainda a escolha de Roger Schmidt para treinador do Benfica, e garantiu que "há treinadores portugueses que serviriam perfeitamente para o lugar".