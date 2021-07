Luís Filipe Vieira suspeito de desviar milhões de euros do Benfica

Benfica: Detenção de Vieira afeta imagem do clube?

Mandado de detenção revela que Benfica foi prejudicado por esquemas de fraude em benefício de Vieira

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, foi esta quarta-feira detido num inquérito-crime por suspeitas da prática de vários crimes em negócios ligados ao futebol de valor superior a 100 milhões de euros.Vieira passou a noite na esquadra da PSP de Moscavide, em Lisboa, a mesma onde esteve José Sócrates quando foi preso em novembro de 2014. E hoje é ouvido pelo juiz de instrução criminal Carlos Alexandre.Vieira foi detido para evitar a fuga do País, e é suspeito de ter desviado em seu proveito cerca de 2,5 milhões de euros das transferências de três jogadores do Benfica. Com esta detenção, Vieira poderá ser forçado a abandonar a presidência do Benfica.