Luís Filipe Vieira suspendeu esta sexta-feira as negociações para a transferência de Cavani para o Benfica.



As conversações sobre a possível contratação do internacional uruguaio para o clube da Luz duravam há mais de um mês.





As questões relacionadas com os impostos impediram o negócio. Osabe que o jogador exigia 20 milhões de euros brutos por temporada e um contrato de três anos.O presidente dos 'encarnados' entendeu que os valores exigidos estavam completamente fora do alcance do clube e decidiu suspender as negociações.