Luís Filipe Vieira tem contrato de 5 milhões por época para Jorge Jesus no Benfica

Luís Filipe Vieira está disposto a promover o regresso de Jorge Jesus ao Benfica e a oferecer-lhe um contrato anual de 5 milhões de euros líquidos por ano, apurou o. Tal representaria, para a SAD do emblema da Luz, um investimento na ordem dos dez milhões de euros brutos, sendo que a duração do eventual acordo está por definir: duas ou três épocas.Esta notícia surge num momento em que a equipa do Benfica foi ultrapassada pelo FC Porto no topo da classificação da Liga e se intensificam focos de contestação a Bruno Lage. Segundo sabe o, Luís Filipe Vieira mantém, no imediato, confiança no atual treinador. Mas entende que chegou o momento de começar desde já a projetar a próxima época. É nesse contexto que surge o nome de Jorge Jesus.O empate frente ao Moreirense na Luz (1-1), que ditou a perda da liderança, deixou Vieira bastante agastado. O líder das águias, segundo soube o, abandonou o seu lugar no camarote presidencial logo após o golo que na altura dava vantagem à equipa de Moreira de Cónegos, apontado por Fábio Abreu aos 67 minutos. Não viu ‘in loco’ a parte final do jogo, pois quis evitar eventuais indisposições. Hoje fala à ‘nação encarnada’ no decorrer da Gala Benfica 2020.Voltando a Jesus, o seu regresso, na próxima época, não é consensual nos corredores da Luz. Mas Luís Filipe Vieira, sabe o, não vai ouvir ninguém na sua tomada de decisão final.Jorge Jesus e Luís Filipe Vieira têm uma excelente relação pessoal, "mais forte do que nunca", confidenciou aofonte próxima de ambos. Falam frequentemente ao telefone. O treinador tem contrato com o Flamengo até maio e a sua renovação, já muitas vezes falada, não sai do papel. Jesus já fez saber que gosta do Flamengo, mas gosta ainda mais do seu ‘cantinho’ em Portugal.