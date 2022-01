Luís Filipe Vieira temia que Jorge Jesus fosse para o FC Porto

O antigo presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, tinha medo que Jorge Jesus fosse para o FC Porto.



A garantia de que o técnico estava a negociar com os dragões foi dada ao ex-presidente do Benfica por Pedro Guerra.





Em novembro de 2019, o comentador assegurava ter uma fonte que lhe garantia estar iminente um acordo entre Jorge Jesus e o FC Porto.Luís Filipe Vieira também não gostava da relação de Jorge Mendes com Pinto da Costa. Em conversas telefónicas disse a várias pessoas que tinha de arranjar maneira de o agente deixar de fazer negócios com os dragões.