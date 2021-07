Luís Filipe Vieira tenta vender Benfica a chineses

Luís Filipe Vieira terá tentado vender 25% do capital social da Benfica SAD ao gigante chinês Alibaba, grupo ligado ao comércio online.



O grupo de Jack Ma foi um dos investidores com quem existiram contactos para a alienação dessa participação social da Benfica SAD. As escutas revelam que a operação terá sido preparada por Vieira e José António dos Santos, "nas costas de toda a gente", disse Vieira ao amigo.

O grupo de Jack Ma terá sido o primeiro investidor estrangeiro com quem terão sido estabelecidos contactos para a venda de 25% do capital da Benfica SAD.