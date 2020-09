Luís Filipe Vieira tentou convencer Noronha Lopes a ser 'vice' da sua lista às eleições do Benfica

Talvez Luís Fiiipe Vieira esperasse que a estratégia utilizada no passado para anular alguns opositores resultasse comigo. Não resulta. pic.twitter.com/jXJT1RnX7y — João Noronha Lopes 2020 (@jnoronhalopes) September 30, 2020

O atual presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, tentou, em junho, convencer Noronha Lopes a integrar a sua lista para as eleições de outubro no clube. A revelação foi feita esta quarta-feira num vídeo publicado por João Noronha Lopes nas redes sociais onde assume que Vieira tentou um contacto telefónico e posteriormente um novo contacto pessoal - durante um almoço - para o convencer.João Noronha Lopes recusou telefonicamente a abordagem de Luís Filipe Vieira. No entanto, o presidente das águias decidiu convidar o gestor para um almoço, onde voltou a levar uma nega "olhos nos olhos", segundo Noronha Lopes. "Olhos nos olhos tive a oportunidade de dizer a Luís Filipe Vieira que nunca o apoiaria (...). As razões que levaram à minha recusa são as mesmas razões que me levaram a candidatar-me a presidente do clube. Chegamos ao fim de um ciclo", atirou João Noronha Lopes no vídeo divulgado nas redes sociais.O candidato à presidência do Benfica acusa Luís Filipe Vieira de o tentar anular como seu opositor, referindo que se trata de uma estratégia utilizada no passado.Noronha Lopes desafiou ainda Luís Filipe Vieira a "não se esconder" e pediu ao atual líder das águias que entre em debates antes das eleições de outubro.